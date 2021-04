Tragiczny wypadek pod Krakowem. Mężczyzna przygnieciony przez traktor na drodze w Brzeziu w gminie Zabierzów. Zmarł na miejscu

Wieliczka. Gry hazardowe w kafejce internetowej. Policjanci zabezpieczyli komputery i dokumenty

W jednym z lokali w Wieliczce, który reklamował się jako kafejka internetowa, ujawniono komputery wykorzystywane do nielegalnych gier hazardowych. Zabezpieczone urządzenia wraz z dokumentacją zostaną przekazane do Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie. Właścicielowi lokalu i komputerów grozi kara finansowa - nawet 400 tys. złotych, a także do trzech lat pozbawienia wolności.