Trener Bogdan Zając przemierzył drogę z reprezentacji Polski do V ligi. "Tej klasy fachowiec ma zdecydowanie wyższe aspiracje"

O pracy w Watrze zadecydowała znajomość z Andrzejem Rabiańskim, który dotychczas prowadził piątoligowy zespół wspólnie z z Kamilem Lupą. Teraz Lupa będzie asystentem Zająca.

– Z trener Bogdanem się przyjaźnimy. Poprosiłem go po pomoc i on się zgodził - powiedział Rabiański cytowany przez Macieja Zubka z portalu podhaleregion.pl. - Na ten moment umówiliśmy się na współpracę do końca rundy jesiennej. Jestem świadomy, że tej klasy fachowiec ma zdecydowanie wyższe aspiracje.

Rabiański podkreśla, że na prowadzenie zespołu w V lidze zwyczajnie nie starcza mu czasu.

- Dla mnie to było zbyt absorbujące. Jest wiele innych spraw, głównie organizacyjnych, które mam na głowie. Co tyczy się Kamila to jestem z niego bardzo zadowolony. Jestem przekonany, że ma przed sobą ciekawą przyszłość jako szkoleniowiec. Nie mogliśmy jednak nie skorzystać z takiej okazji jak praca w naszym klubie trenera pokroju Bogdana Zająca. Kamil będzie mu asystował, więc myślę że też może wiele zyskać - wyjaśnia.