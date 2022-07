Trener Garbarni Kraków Maciej Musiał: Nie będzie łatwo powtórzyć wynik z poprzedniego sezonu

Poprzedni sezon był w waszym wykonaniu „nierówny”. Jesień była nieco ponad plan, z kolei wiosną wynik był poniżej oczekiwań. Skończyło się ósmym miejscem, a długo zachowywaliście szansę na czołową szóstkę i grę w barażu o awans.

Ogólnie sezon był zadowalający, myślę, że ósme miejsce odzwierciedlało nasz potencjał. Na grę w barażach o awans po prostu nie zasłużyliśmy. Wiosną było kilka wyrównanych spotkań, które nie wygraliśmy, nie wykorzystaliśmy swojej szansy.

W niedzielę gracie pierwszy mecz nowego sezonu w II lidze. Z przygotowań jest pan zadowolony?

Tak średnio, po prostu mogło być lepiej. Jeśli chodzi o budowanie zespołu, to było ciężko, bo odeszło więcej zawodników, niż się spodziewałem, drużyna została znacząco przemeblowana. Do tego nadal nie dysponujemy w stu procentach składem, który ma być w sezonie. To już taka przypadłość tej ligi, okienko transferowe jeszcze trochę potrwa.