Trener kadry siatkarzy Nikola Grbić: Nie będzie gwiazd, w tej drużynie wszyscy są równi

– Ja decyduję, jak będzie wyglądała ta kadra, ale mówcie mi, co wam leży na sercu – dodał Grbić, zwracając się poprzez dziennikarzy do zawodników. Pierwsze powołania Serba wywołały sporo kontrowersji, gdyż pominął w nich kilku siatkarzy, którzy do tej pory stanowili o sile reprezentacji. Niektórzy z nich publicznie wyrażali tym faktem zdziwienie, inni zakończyli kariery w drużynie narodowej.

Po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Michała Kubiaka, opaskę kapitana polskiej kadry przejmie Bartosz Kurek.

- Wszyscy gramy po tej samej stronie siatki. Nie musimy się wszyscy kochać, ale musimy się szanować i tworzyć monolit. Rywal jest po drugiej stronie siatki. Nie dopuszczę do tego, żeby konflikty urodziły się w naszej szatni. Na to w mojej drużynie narodowej nie będzie miejsca – stwierdził trener, zapowiadając zarazem, że zawodnicy ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, mimo iż to pod jego wodzą wygrali przed rokiem Ligę Mistrzów, a teraz powtórzyli sukces, nie mogą liczyć na specjalne traktowanie.