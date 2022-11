Trener Michał Winiarski przed debiutem Warty w Lidze Mistrzów siatkarzy: Mam nadzieję, że powalczymy w Europie

Zawiercianom przepustkę do elitarnych rozgrywek zapewnił brązowy medal z poprzedniego sezonu PlusLigi. Podobnie jak w 2019, kiedy zespół debiutował w Pucharze Challenge, „domowe” mecze rozegrają w Dąbrowie Górniczej, gdyż ich hala nie spełnia wymogów europejskich.

Pozostałymi przeciwnikami Aluronu CMC będą Berlin Recycling Volleys (Niemcy) i wyłoniony w eliminacjach bułgarski Hebar Pazardżik.

- W ciągu tych trzech lat nasz klub okrzepł. Nieśmiałość nieco się rozmyła. Czujemy, że jesteśmy w gronie najlepszych w kraju. Medal i zajmowane obecnie trzecie miejsce w tabeli to potwierdzają. Zaczynamy rozgrywki wśród 20 czołowych drużyn Europy i jesteśmy gotowi, by na tym poziomie rywalizować – zadeklarował prezes klubu Kryspin Baran.

Dla mającego za sobą bogatą karierę zawodniczą Winiarskiego czwartkowe starcie będzie debiutem w Lidze Mistrzów w roli pierwszego szkoleniowca.

To budzi ekscytację. Ostatni raz uczestniczyłem w tych rozgrywkach cztery lata temu, jako asystent trenera w Skrze Bełchatów. Awansowaliśmy wtedy do Final Four. Udział w LM to coś niesamowitego, coś, o czym się marzy. Mam nadzieję, że powalczymy w Europie – dodał trener.