Trener skoczków Thomas Thurnbichler po konkursie drużynowym PŚ w Zakopanem: Jestem w pełni usatysfakcjonowany

- Jestem w pełni usatysfakcjonowany. Zabrakło jednego punktu, ale dzisiaj smakuje to jak zwycięstwo. Mieliśmy od wczoraj (w piątek były kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego - przyp.) pewną pracę do wykonania, cały zespół, łącznie z trenerami, bardzo dobrze przeanalizował przygotowania. Zawodnicy zrobili nam mnie dzisiaj duże wrażenie, wykonali to, co mieli wykonać - mówił Austriak.

Najlepszy w naszej ekipie był Dawid Kubacki. On w drugiej serii skoczył krócej niż wielu rywali (127,5 m, w pierwszej miał 136,5 m), ale musiał się mierzyć z bardzo niesprzyjającymi okolicznościami przyrody. Ostatecznie Austrii w końcowej klasyfikacji nie udało się wyprzedzić, choć tuż po nim Stefan Kraft lądował jeszcze bliżej (123,5 m).

- W drugiej serii miał 2,5-3 metry (na sekundę) wiatru z tyłu, a i tak przeskoczył punkt konstrukcyjny (na Wielkiej Krokwi to 125 m - przyp.). Kraft, który przecież wcześniej skakał tu bardzo dobrze, miał znacznie większe problemy - zaznaczył trener.