Trener Wisły Jerzy Brzęczek: Nowy napastnik? Musimy jeszcze poczekać

Modły o skutecznego napastnika trwają w Wiśle od bardzo dawna, konkretnie od momentu, gdy z Krakowa odszedł Alon Turgeman. Przez dwa klata przewinęło się przez Reymonta wielu piłkarzy ofensywnych, ale żaden z nich nie spełnił oczekiwań.

Po spadku z ekstraklasy Wisła wprawdzie zakontraktowała Michała Żyrę, ale on raczej będzie występował jako skrzydłowy. Sezon na pozycji numer 9 może w tej sytuacji zacząć Hiszpan Luis Fernandez, zawodnik, który jednak lepiej się czuje w roli ofensywnego pomocnika.

- Wczoraj przeprowadziłem rozmowę z menedżerem napastnika, o którego zabiegamy. Jest kwestia zwolnienia go przez macierzysty klub. Dlatego proszę kibiców, by wykazali się zrozumieniem i uzbroili w cierpliwość. Możliwe, że pozyskamy nawet dwóch napastników, ale na razie musimy poczekać. Wyciągamy wnioski z przeszłości i nie chcemy brać takiego piłkarza, co do którego nie jesteśmy w pełni przekonani. Chcemy pozyskać napastnika, który podniesie jakość i podoła presji, jaka jest w Wiśle – wyjaśnia Brzęczek.