Trener Wisły Kraków Adrian Gula: Porażka z Resovią to dla nas gorzka pigułka

- Przez cały czas trwania obozu Kuba brał udział we wszystkich treningach i pracował na pełnych obrotach. Jako sztab zadecydowaliśmy, że nie wystąpi on w środowym meczu, a szansę gry otrzymają inni zawodnicy. Obciążenia meczowe zastąpiła mu jednak dodatkowa jednostka treningowa, którą odbył wspólnie z Mateuszem Lisem - powiedział Adrian Gula cytowany przez stronę internetową klubu z Reymonta.

Odnosząc się bezpośrednio do środowego sparingu z Resovią przyznał, że miał inne oczekiwania co do wyniku.

- Za nami tydzień obozu przygotowawczego, dlatego w meczu z Resovią zabrakło nam przede wszystkim świeżości. Intensywność gry oraz dokładność w rozegraniu piłki również nie były na optymalnym poziomie. Jest to dla nas gorzka pigułka, bowiem w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Tym razem nam się to jednak nie udało i przegraliśmy, ale zyskaliśmy wiele cennego materiału szkoleniowego, który z pewnością wykorzystamy. Najlepszą odpowiedzią będzie praca wykonana na następnym treningu, która pozwoli wyeliminować błędy - stwierdził.