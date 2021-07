Trener Wisły Kraków Adrian Gula: Wciąż istnieje możliwość rotacji w składzie

Nowemu trenerowi Wisły bardzo zależało na tym, by sobotni sparing z Podbeskidziem Bielsko-Biała zakończyć zwycięstwem. Mówił o tym po wcześniejszym, przegranym w Arłamowie meczu z innym pierwszoligowcem, Resovią (1:2). Chciał, by jego piłkarze przystępowali do sezonu z "pozytywną energią". Okazało się jednak, że nadzwyczajna mobilizacja wywołana obecnością wiślackich kibiców na trybunach przy Reymonta po długiej przerwie oraz oficjalną prezentacją przebudowanej drużyny nie wystarczyły do odniesienia zwycięstwa.

Nic więc dziwnego, że Adrian Gula czuje się rozczarowany, czemu dał wyraz w pomeczowej wypowiedzi.

- Pierwsze dwadzieścia minut było bardzo dobre w naszym wykonaniu. Dobrze poruszaliśmy się na boisku, byliśmy agresywni, stosowaliśmy pressing. Udało nam się strzelić bramkę na 1:0, ale nie byliśmy na tyle skuteczni, by podwyższyć prowadzenie, a zależało nam na tym, by zapewnić emocje naszym kibicom - analizował Słowak. - W kolejnej fazie Podbeskidzie zdobyło wyrównujące trafienie, ale warto podkreślić, że w drugiej połowie to my byliśmy lepszym zespołem. Stwarzaliśmy sobie więcej sytuacji podbramkowych i cieszę się, że udało nam się przeciwstawić kontratakom rywala. Szkoda jednak, że nie byliśmy w stanie wygrać i wykorzystać rzutu karnego, ale wierzę w to, że w pierwszej kolejce ligowych zmagań ta sztuka się powiedzie.