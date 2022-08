Trenerzy po meczu Proszowianka - Wieczysta II 0:4: Różnica w grze mniejsza niż wynik

Mariusz Bienias, Proszowianka:

- Na pewno ta porażka jest za wysoka, bo z gry tak to nie wyglądało. Nasza postawa w dużej części tego spotkania mnie cieszy. Niestety nie ustrzegliśmy się błędów przy dośrodkowaniach i tak straciliśmy bramki. To są jednak młodzi chłopcy, muszą się jeszcze uczyć. Dobrze, że straciliśmy te gole w sparingu, a nie w meczu o punkty. Na pewno na treningach będziemy się starali pewne złe rzeczy skorygować. - Zabrakło dzisiaj Mateusza Stanka i Pawła Wasilewskiego. Mateusz ma uraz pięty, którego nabawił się w sparingu z Eklerem. Boryka się z tym już ósmy dzień, ale ma wrócić do treningów w przyszłym tygodniu. Paweł z kolei miał dzisiaj obowiązki służbowe.

Łukasz Kubik, Wieczysta II:

- Proszowianka grała fajną piłkę, starała się nam mocno przeszkadzać i trzeba się było sporo namęczyć, aby taki wynik osiągnąć. Dlatego jestem zadowolony, że chłopcy się postarali, zostawili sporo zdrowia na boisku i wygrali kolejne spotkanie. Drużyna z meczu na mecz się rozkręca. Mamy jeszcze pewne mankamenty, ale postęp jest widoczny. Nasza praca na treningach przekłada się na to, co robimy potem na boisku. Dla nas był to już ostatni sparing przed ligą, w której będziemy chcieli bić się o awans.

- Nie mieliśmy dzisiaj żadnych zawodników z kadry I drużyny. Wszyscy, którzy grali, trenują ze mną w rezerwach. Zdaję sobie sprawę, że w lidze w każdym meczu będziemy grali w innym składzie, ale taka jest specyfika rezerw. Występują w niej zawodnicy z ławki pierwszego zespołu, zawodnicy wracający do gry po kontuzjach itp. Natomiast widać, że ci, których mamy w rezerwach, świetnie sobie radzą na tle rywali z klasy okręgowej.