Tropiki w Krakowie? Obok przystanku tramwajowego urosło... drzewko figowe Klaudia Warzecha

Drzewko figowe w Krakowie MPK

Chociaż wysokie temperatury w Krakowie w ostatnich dniach mocno doją się we znaki, to do tropikalnych klimatów jeszcze nam daleko. To jednak nie stanęło na przeszkodzie, aby w Krakowie przy przystanku tramwajowym, pomiędzy wiatą, a ogrodzeniem urosło.. drzewko figowe. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie poinformowało o niecodziennej sytuacji na swoim profilu w mediach społecznościowych. Natomiast o całej sytuacji zaalarmowała jedna z pasażerek komunikacji miejskiej.