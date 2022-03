Trudy rozpoznawania płci u kawki

Konia z rzędem temu, kto je rozpozna. Dopiero co w miejskim parku oglądałem kawałki. Towarzyskie kawki zwykle przebywają w niewielkich stadach.

I tu uwaga: już widać dobrane pary. Widać wiosna w pełni, bo wzajemne relacje są pełne uczuć. Jeden z ptaków był dla mnie stuprocentowym samcem. Łaził za kawką, którą uznałem za samicę. I zaglądał jej w oczy. Zachodził, grzebał w ziemi jakby pokazywał smaczne kąski. Od czasu do czasu podnosił dziobem suchy patyczek. Pieszczotliwie dotykał dziobem. Jakby pytał, czy zda się na gniazdo… Jeśli do pary podeszła obca kawałka, natychmiast szczerzył groźnie rozwarty dziób i ostrzegawczo skrzeczał. Zaś ona powoli sunęła o dwie długości dzioba do przodu. Niby obojętna, lecz od czasu do czasu zalotnie zerkała na towarzysza. Wszystko to tylko moje przypuszczenia. Projekcja ludzkich zachowań na ptaki.

Zresztą, gdy tylko spuściłem z nich wzrok, natychmiast traciłem orientację co do przypuszczalnej płci. Odróżnienie płci wymagałoby albo anatomicznej wiwisekcji albo podpatrzenia kto znosi jaja. Gdy na nie patrzyłem, zanuciłem w myślach strofę znanego przeboju. Czy ten pani i pani są w sobie zakochani? Pewnie tak. I zapewne pani i pani w ptasiej wersji doskonale widzą, kto jest kim.