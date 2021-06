Trupia główka jest rekordzistą w owadzim świecie

Kwitnące wiciokrzewy roztaczają oszałamiająco słodki zapach. Przez uchylone okno wpada do pokoju latający obiekt wielkości chudego wróbla. Oślepiony światłem przysiada na ścianie. W oczy rzuci się rysunek trupiej główki, a niebacznie potrącony stwór głośno zapiszczy. Panika murowana, choć groźnie wyglądający obiekt w mieszkaniu to tylko zwyczajna ćma.

Zgasiłem światło i otworzyłem drzwi na oścież. Motyl wyleciał bez problemu. Potem widziałem go jak kołysał kwiatami wiciokrzewu. Długą ssawką czerpał nektar pełnymi garściami. Na szczęście podlałem solidnie rabatę i pomimo suszy roślina wyprodukowała sporo pożytku. Moja troska przydała się trupiej główce. Zmierzchnica trupia główka (tak brzmi jej pełna nazwa,) to rekordzista w owadzim świecie. Prawie piętnastocentymetrowe skrzydła. Ciało ważące blisko dziesięć gramów ciała. Gdy ją dotknąć, to przestraszona skurczy ciało, a wydostające się z tchawek powietrze będzie źródłem donośnych pisków. Trupi rysunek na tułowiu stał się wykluczającym pomyłkę znakiem rozpoznawczym. I początkiem wielu paskudnych opowieści. Czerwiec to czas przylotów makabrycznie wyglądającego (choć całkowicie niegroźnego) motyla na północ.