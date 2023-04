Trwają zapisy na festiwal biegowy TATRA FEST w Zakopanem

Zawodnicy wezmą jednocześnie udział w rywalizacji o Mistrzostwo Polski Skyrunning Ultra 2023. TATRA RACE RUN to 24 kilometrowy bieg, który jest inspirowany Chodem Tatrzańskim – pierwszym górskim biegiem w Polsce. Tutaj trasa wiedzie przez najpiękniejsze tatrzańskie doliny, Górny Regiel i szczyty Tatr Zachodnich: Kopę Kondracką, Małołączniak, Krzesanicę i Ciemniak. Na biegaczy będzie czekać jeden punkt odżywczy, a na pokonanie trasy będą mieli 6,5 godziny. Zawody posiadają rangę Pucharu Świata w biegach górskich WMRA.

- Chcemy dzielić się i zarażać pasją biegania każdego, dlatego w ramach TATRA FEST mamy aż trzy różne biegi. Dystans Pucharu Świata robimy dla bardziej doświadczonych biegaczy, a dla wyjadaczy wiadomo - koronny TATRA FEST BIEG. Dodaliśmy nową, lekką i krótką trasę z myślą o tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z bieganiem. Już teraz odliczamy do imprezy i cieszymy się na przeżywanie z Wami tych emocji zarówno na trasie, jak i mecie – dodaje Magda Ziaja Żebracka.

Nowością w tym roku jest TATRA CROSS, czyli bieg o dystansie 10 km. To idealna okazja do tego, aby spróbować swoich sił w biegach górskich. Trasa została przygotowana z myślą o początkujących biegaczach. Aby ukończyć zawody należy pokonać Drogę pod Reglami w ciągu 100 minut.

Tatry są najbardziej magnetycznymi górami w Polsce. Nasze trasy Tatra Fest Biegu i Tatra Race Run przebiegają po graniach, skąd rozpościerają się niezapomniane widoki. Naprawdę warto tam wbiec i tego doświadczyć. Czeka Was największa przygoda życia – mówi Magda Ziaja Żebracka, organizatorka TATRA FEST.

Im szybciej, tym lepiej

Każdy bieg w ramach TATRA FEST oznacza limitowaną liczbę zawodników. Warto wziąć to pod uwagę i nie czekać do ostatniej chwili z decyzją o swoim udziale. Zapisy trwają na stronie www.tatrafestbieg.pl aż do wyczerpania dostępnej puli. Pakiet startowy kosztuje odpowiednio 100 złotych (dystans 10 km), 290 złotych (dystans 24 km) i 450 złotych (dystans 65 km).

Źródło: materiały prasowe