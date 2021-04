Trzeba bić na alarm: nie badamy się i nie leczymy, a przecież rak nie wziął sobie urlopu na czas pandemii. Skutki mogą być tragiczne

Clown na mapie Krakowa zachęca do przekazania 1 proc. podatku

Jedna z fundacji w nietypowy sposób zabiega o przekazanie im 1 proc. podatku. Kolorowy nosek to charakterystyczny rekwizyt, przy pomocy którego Fundacja Dr Clown od ponad 20 lat prowadzi misję leczenia uśmiechem. Teraz we współpracy z operatorem pocztowym Speedmail, Fundacja "założyła" go wybranym miastom Polski. Wygenerowane przez system pocztowy obrazy przypominające twarz Doktora Clowna mają zachęcać do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz Fundacji. 1 proc. można przekazać w trakcie składania rocznej deklaracji podatkowej, na co jest czas do końca kwietnia.