Trzeba bronić Kościoła. Felieton księdza Przemysława Szewczyka

- Sayedna – zwrócił się do biskupa – nasi ludzie ucierpieli podczas wojny. Znam wiele bardzo bolesnych historii. Teraz bardzo trudno mi pracować nad tym, żeby przebaczyli naszym wrogom. Wielu z nich wprost wyraża pragnienie definitywnego ich zniszczenia. A przecież Ewangelia wymaga od nas jasno: miłujcie waszych nieprzyjaciół… Może w tym powojennym czasie biskup powiedziałby jakieś słowo o konieczności przebaczenia?

Biskup podobno dłuższą chwilę milczał, po czym miał odpowiedzieć:

- Czasem, żeby obronić Kościół, musimy przemilczeć Ewangelię.

Przerażająca odpowiedź. Czym będzie Kościół bez Ewangelii i tego wyjątkowego wezwania, które kieruje do swoich synów i córek, by miłowali w sposób do tej pory niespotykany, aż do miłości nieprzyjaciół?

Przykazanie, które Jezus zostawił Kościołowi, a które przypomni nam lektura kolejnego fragmentu Ewangelii według św. Mateusza podczas najbliższej niedzielnej liturgii, stanowi o wyjątkowości i oryginalności chrześcijaństwa: „Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”.