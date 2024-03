Trzecia Droga zaprezentowała kandydatów do Sejmiku. Podpisano także "12 gwarancji samorządowych" Jolanta Białek

Tańsze i dostępne mieszkania pod wynajem, rozwijanie bibliotek i świetlic, łatwy dostęp do lokalnej żywności, „lasy dla społeczności lokalnych, nie jako partyjna skarbonka”, rozwijanie komunikacji publicznej – takie m.in. zadania wpisano do „12 gwarancji samorządowych” zaprezentowanych i podpisanych w sobotę (9 marca) podczas konferencji prasowej Trzeciej Drogi na Placu Szczepańskim. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli m.in. małopolski wojewoda Jan Krzysztof Klęczar i poseł Rafał Komarewicz, kandydat Polski 2050 na prezydenta Krakowa, przedstawiono także listy Trzeciej Drogi do małopolskiego Sejmiku.