Trzmiel przyjacielem człowieka jest

Owe bąki to samice trzmieli. W pełni rozwinięte osobniki płci żeńskiej, które przetrwały zimę. Rzeczywiście latają z głośnym brzękiem w poszukiwaniu jedzenia i lokum na gniazdo. Po kilku pogodnych dniach aprowizacja uległa zdecydowanej poprawie. Zakwitły miododajne i pyłkodajne podbiały. Tudzież kokorycze i pierwsze zawilce.

Co do mieszkania, to samice trzmieli są wybredne. W cenie są opuszczone nory gryzoni na ciepłej miedzy. Niekiedy zaadaptują małe dziuple. Dobrzy ludzie wykładają specjalne sztuczne ule (zwane zdrobniale ulikami), ale te nie zawsze zostają odnalezione. Osobiście używam starych, glinianych doniczek. Nieco powiększam otwór i zakopuję je lekko w suchej ziemi. Pewnie zapytacie w jakim celu owe skomplikowane zabiegi. To proste. Trzmiele są jednymi z najlepszych zapylaczy drzew i krzewów. Na potrzeby rodziny liczącej nawet dwie setki osobników, zbierają olbrzymie ilości pyłku. Odwiedzają przy tym setki tysięcy kwiatów.