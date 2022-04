Trzmiele, tak jak bociany, są symbolem wiosny

Trzmiela poznacie po głośnym locie. Do tego krępe włochate ciało z obowiązkowymi kolorowymi przepaskami. Lub jednolicie żółte futerko. Przydaje się na chłodne, wczesnowiosenne dni. Z obyczajów bliżej im do pszczół. Jest i żądło. I jad. W odróżnieniu od pszczół używa go bardzo rzadko. Niejeden raz głaskałem palcem zapracowanego owada i ani razu nie okazał nawet odrobiny agresji.

Nikogo nie namawiam do powtarzania eksperymentu, bo w przypadku uczulenia nawet jedno ukąszenie może mieć fatalne skutki, ale trzmiele spokojne są. Do tego dziwaki. Znakomicie latają, choć z punktu widzenia aerodynamiki nie powinny. Na swoje szczęście nie mają o tym pojęcia, bo zapewne przeżyłby załamanie nerwowe. Skończyłby z lataniem, a przyroda straciłaby wybitnych zapylaczy roślin.

Przyrodnicy wyliczyli, iż przeciętny trzmiel odwiedza w ciągu minuty kilka razy więcej kwiatów niż zapracowana pszczoła. Ponadto obsługują trudno dostępne kwiaty. Choćby lucernę. Doskonała roślina paszowa nie chciała wydać nasion w Nowej Zelandii. Dopiero gdy sprowadzono europejskie trzmiele.