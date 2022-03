Trzynastolatek z Proszowic blisko podium w Grand Prix Krakowa w biegach górskich

Jak większość chłopców zaczynał od gry w piłkę. Uganiał się za nią przez kilka lat jako zawodnik Akademii Piłkarskiej Proszowianka. Przyznaje jednak, że w pewnym momencie przestało mu to dawać satysfakcję. - Trudno było mi też pogodzić coraz częstsze treningi z nauką w szkole. Nie zgrywało się to wszystko. Miałem całkiem skończyć ze sportem, ale tata zachęcił mnie do biegania i to mi się spodobało – opowiada młody sportowiec.

Doskonałą motywacją był dobry wynik osiągnięty na pierwszych poważnych zawodach, czyli Biegu Proszowickim w 2020 roku. Franek wystartował wtedy na dystansie pięciu kilometrów i był najmłodszym uczestnikiem rywalizacji. Jako jedenastolatek uzyskał czas 25,52 s. Na mecie wyprzedził sporą grupę starszych zawodników. Tata, Krzysztof Kowalski, nie ma wątpliwości, że swoje zrobiły wieloletnie treningi piłkarskie. - Franek nie musiał zaczynać od zera, od razu był przygotowany fizycznie do wysiłku – tłumaczy.