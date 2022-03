Tu dominują kobiety: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz oraz Podhale i zachodnia Małopolska. Panie uciekają ze wschodu regionu, głównie do miast Zbigniew Bartuś

Kobiety stanowią 51,1 proc. mieszkańców Małopolski (ogółem jest ich 1.755 tys.), ale w największych miastach z Krakowem na czele ich przewaga jest zdecydowanie większa. Wskaźnik feminizacji Krakowa dobił do 115 (co oznacza, że na 100 panów przypada aż 115 pań), a Tarnowa do 112. W Nowym Sączu zbliża się do 110. Zobacz galerię (10 zdjęć)

Kobiety dominują liczebnie nad mężczyznami w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu – na 100 panów przypada tu od 109 do blisko 115 pań (średnia regionalna wynosi 106). Wysoka przewaga kobiet (ponad 105 na 100) utrzymuje się także w zachodniej Małopolsce oraz na Podhalu. Wiejskie tereny na wschodzie i północy regionu oraz w powiatach suskim, myślenickim i limanowskim są natomiast zdominowane przez mężczyzn. Wiele kobiet wyjeżdża stamtąd na studia i do pracy do miast, zwłaszcza Krakowa – i już zostaje, co podbija wskaźniki feminizacji. Potężną dominację dziewcząt/kobiet widać także w czołowych liceach oraz na większości kierunków studiów, zwłaszcza na uniwersytetach. Niestety, z danych GUS wynika, że Małopolanki, choć o niebo lepiej wykształcone od Małopolan, zarabiają na identycznych stanowiskach w poszczególnych branżach nawet o 40 procent mniej; dotyczy to nawet dużych pracodawców publicznych. Panie mają też statystycznie o jedną trzecią mniejsze emerytury od mężczyzn.