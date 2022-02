Tu są najwyższe zarobki w Krakowie. Centra usług dla biznesu szybko rosną i wszystkie chcą zatrudniać. Podwyżki ponad inflację i… wellbeing Zbigniew Bartuś

Blisko 12 tysięcy złotych brutto – tyle wedle GUS wynosiło u progu 2022 roku w Małopolsce przeciętne wynagrodzenie w sektorze gospodarki występującym w statystykach jako „informacja i komunikacja”. Tworzą go przede wszystkim specjaliści i menedżerowie zatrudnieni w potężnych krakowskich centrach obsługi biznesu. Ich liczba zbliżyła się do 100 tysięcy i od początku pandemii wzrosła o jedną trzecią (tylko w 2021 r. o 16 procent). I z pewnością będzie nadal rosnąć: z raportu płacowego Hays wynika, że zatrudnianie pracowników planuje… 98 proc. firm tego sektora. Kandydatów jest stanowczo za mało, co oznacza kolejne dwucyfrowe podwyżki płac i inne rozwiązania służące przyciągnięciu i utrzymaniu pożądanych kadr. Normą stała się praca elastyczna, wśród bonusów zagościła dbałość o dobrostan fizyczny i psychiczny, czyli wellbeing. Kluczowa pozostaje jednak wysokość wynagrodzeń. Oto lista płac w centrach obsługi biznesu wedle Hays. Jeśli chcesz się z nią zapoznać, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.