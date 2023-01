Turniej Czterech Skoczni. Kubacki w pościgu za Granerudem. W Ga-Pa Norweg powtórzył wyczyn z Oberstdorfu

- Jestem zadowolony z przebiegu konkursu, bo jest podium, ale patrząc na klasyfikację generalną Turnieju, to mam świadomość, że straciliśmy trochę dystansu do Graneruda. Finałowy skok Piotra Żyły był spóźniony i przez to nie znalazł się na podium - skomentował przed kamerą Eurosportu trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler.

Granerud objął prowadzenie po pierwszej serii, mimo że nie uzyskał najdalszej odległości. 140 metrów wystarczyło do zdystansowania lądującego o pół metra dalej Anze Laniska dzięki nieco lepszej nocie za styl.

Pierwszym, który dał sygnał do dalekiego skakania, był jednak Austriak Andreas Wellinger. Osiągnął 137 metrów i bardzo długo pozostawał na tej pozycji. Mający apetyt na przeskoczenie go 24-letni Norweg Marius Lindvik spisał się słabiej, a na dodatek został zdyskwalifikowany za nieprawidłowy kombinezon i nie dostał od sędziów szansy na poprawę wyniku w finale.