Turniej Czterech Skoczni. WYNIKI i terminarz online. Gdzie i kiedy oglądać skoki? Dzisiaj Ga-Pa 1.01 2023

71. Turniej Czterech Skoczni rozpoczyna się kwalifikacjami w Oberstdorfie 28 grudnia i konkursem dzień później, a zakończy w Bischofshofen 6 stycznia 2023 roku. W zawodach startuje sześciu Polaków: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula, Paweł Wąsek i Jan Habdas. Kiedy oglądać skoki?

Trener Thomas Thurnbichler: Skłamiemy, jeśli nie nazwiemy Dawida Kubackiego jednym z faworytów Turnieju Czterech Skoczni. Skacze powtarzalnie na najwyższym poziomie, ale nie jest w tym osamotniony. Zawsze trzeba pamiętać o Kamilu, który w optymalnej dyspozycji może sięgnąć po Złotego Orła, a zrobił to już trzy razy. No i jest jeszcze Piotr Żyła. To najbardziej powtarzalny skoczek, obok Dawida i Anze Laniska. Dlaczego nie on? Też może tego dokonać!