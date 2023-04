Turniej Euro 2025 kobiet nie dla Krakowa. Porażka polskiej kandydatury w UEFA

O udział w turnieju nasza reprezentacja będzie musiała zatem walczyć w eliminacjach. Do tej pory jeszcze ani razu nie zakwalifikowała się do Euro, podobnie jak i do mistrzostw świata.

Wśród polskich miast, które aspirowały do organizacji Euro był Kraków, a ponadto Białystok, Bielsko-Biała, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Łódź, Tychy, Warszawa i Wrocław. Areną meczów w Krakowie miał być stadion miejski przy ulicy Reymonta użytkowany na co dzień przez Wisłę, a obiektami treningowymi boiska Cracovii przy Kałuży i w Rącznej oraz Hutnika i Bronowianki plus, jako dodatkowe, w Zabierzowie. Szansę na goszczenie zagranicznych ekip straciły pięciogwiazdkowe hotele Sheraton, Crown Piast Hotel & Park i Radisson Blu.

Rozczarowanie jest spore, ponieważ byłby to już czwarty duży turniej piłkarski w naszym kraju. Do tej pory Polska organizowała Euro 2012 (razem z Ukrainą), mistrzostwa Europy do lat 21 w 2017 roku, a także mistrzostwa świata do lat 20 w 2019 roku. Ponadto na stadionach w Warszawie i Gdańsku odbyły się finały Ligi Europy w 2015 i 2021 roku.