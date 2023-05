Turniej „ONE WORLD ONE KYOKUSHIN” powraca. W Limanowej będzie się działo!

Na marginesie przypomnijmy, że ARS Klub Kyokushinkai i sensei Arkadiusz Sukiennik, jako pomysłodawca tego turnieju, był prawdopodobnie jednym z pierwszych, a może pierwszym, który poprzez organizowany turniej „ONE WORLD ONE KYOKUSHIN” promował idę jednoczenia środowiska Kyokushin, które było bardzo podzielone po śmierci Masutatsu Oyamy - twórcy stylu Kyokushin. Ta idea była zawsze mocno akcentowana.

Jak zawsze turniej ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wszyscy karatecy z kraju i z zagranicy, trenujący w klubach Kyokushin Karate lub w innych, wywodzących się z tego stylu karate (bez względu na przynależność organizacyjną). Jak mówią sami organizatorzy „jest to turniej dla wszystkich, którym bliska jest idea „ONE WORLD ONE KYOKUSHIN” i którzy w myśl tej idei chcą sprawdzić swoje umiejętności podczas rywalizacji sportowej”.

Podobnie jak w poprzednich edycjach rywalizacja sportowa odbywać się będzie w konkurencjach kata (formy) i kumite (walka), łącznie w 50 kategoriach wiekowych i wagowych. Nowością w porównaniu do poprzednich edycji turnieju jest wprowadzenie rywalizacji sportowej w kategorii U-21 (młodzieżowcy).

W organizowanym w Limanowej turnieju zawsze mogli brać udział przedstawiciele wszystkich organizacji czy odłamów Karate Kyokushin działających w kraju i na świecie.

Oprócz wysokiego standardu organizacyjnego i poziomu sportowego to właśnie idea „ONE WORLD ONE KYOKUSHIN” była swego rodzaju magnesem, który przyciągał tłumy karateków do Limanowej. Z roku na rok liczba uczestników rosła lawinowo, osiągając rekordową, jak na ówczesne czasy i pojemność limanowskiej hali, liczbę 670 zawodników. Wówczas organizatorzy podjęli decyzję o wprowadzeniu limitu, który wynosi 300 zawodników.

Biorąc pod uwagę popularność limanowskiego turnieju „ONE WORLD ONE KYOKUSHIN” oraz obowiązujący limit można zakładać, że tegoroczna edycja turnieju znów zgromadzi w Limanowej najlepszych młodych karateków z kraju i z zagranicy. Spodziewać się można wielu emocjonujących walk. Będzie to więc nie lada gratka dla miłośników karate i sportów walki.