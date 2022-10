Turystyka w Krakowie i Małopolsce: dokąd pędzi rollercoaster? Hotele, restauracje, lotnisko, kolej w epoce kolejnych kryzysów. Damy radę?

- Kiedy 32 lata temu zostałem przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, w obrębie plant działały trzy kawiarnie i cztery restauracje. A tuż przed wybuchem pandemii było ich tam już pięćset. To pokazuje, jak wielu ludziom turystyka dała źródło dochodu. Przecież restauracje to odbiorcy żywności, ale też usług, ktoś je wybudował, wyposażył itp. Dlatego myśmy jako samorząd gminny, a potem także jako samorząd wojewódzki, zawsze wspierali inwestycje w obszarze turystyki. One pobudzają rozwój innych dziedzin gospodarki. Z tego samego powodu samorząd wojewódzki zawsze wspierał rozwój krakowskiego lotniska, bo to jest nie tylko nasze okno na świat, ale i drzwi ze świata do nas