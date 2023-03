Tydzień Kobiet w małopolskim NFZ. Zrób dla siebie coś zdrowego! 8 marca spotkanie z Amazonkami i specjalny dyżur!

- Regularne badania profilaktyczne to szansa na wczesne wykrycie rozwijającej się choroby i skuteczniejsze leczenie. O profilaktyce myślimy jednak szerzej. Jej ważnym elementem są także codzienne wybory, to jak jemy, w jaki sposób odpoczywamy. O zdrowiu w największym stopniu decyduje nie genetyka czy wpływ środowiska, ale właśnie nasz styl życia - mówi Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. - Dzień Kobiet to dobry moment, by przypomnieć wszystkim Małopolankom, że warto o siebie dbać - nie tylko od święta. A programy profilaktyczne i narzędzia stworzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia ułatwiają to zadanie - dodaje.