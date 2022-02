Tylko do 30 czerwca masz czas, by złożyć deklarację o posiadanych źródłach ciepła. Czym jest CEEB? Przemysław Zańko Paulina Szymczewska

Pixabay

30 czerwca 2022 roku – warto zapamiętać tę datę, ponieważ wtedy właśnie upłynie termin na załatwienie ważnej formalności: zgłoszenie deklaracji do CEEB. Musi to uczynić każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu posiadający źródło ciepła o mocy do 1 MW. Złożenie deklaracji CEEB jest obowiązkowe.