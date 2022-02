Tysiące ofert pracy w Krakowie. O robotę łatwiej niż przed pandemią! Najbardziej poszukiwani pracownicy w stolicy Małopolski? LUTY 2022

W ostatnim miesiącu Grodzki Urząd Pracy w Krakowie pozyskał dokładnie 3.487 ofert pracy. To znakomity wynik. Wystarczy go porównać z zeszłorocznym, gdy ofert było 1813. Wtedy śmiertelne żniwo zbierała druga fala pandemii, teraz równie tragiczne są skutki piątej fali (głównie mutacji omikron), ale z punktu widzenia gospodarczego nie da się porównywać obu sytuacji: przed rokiem obowiązywał bowiem twardy lockdown, radykalnie ograniczających działalność ważnych dla Krakowa branż, jak turystyka, gastronomia, hotelarstwo, znaczna część handlu; dzisiaj tak potęznych restrykcji nie ma, a te, które teoretycznie wciąż obowiązują, są lub mają być luzowane. Jednocześnie większość przedsiębiorców nauczyło się funkcjonować w realiach pandemii.

Praca w Krakowie: poszukiwani zarówno niewykwalifikowani robotnicy, jak i specjaliści

Podstawowym problemem związanym z koronawirusem nie są dziś dla przedsiębiorców restrykcje, lecz zachorowania i kwarantanny pracowników; jest przy tym tajemnicą poliszynela, że wielu potencjalnie zakażonych członków załóg nie zgłasza się na testy i jak gdyby nigdy nic chodzi do pracy. Pracodawcy to tolerują, bo jeszcze większa absencja zasadniczo utrudniłaby lub wręcz sparaliżowała ich funkcjonowanie; znaczna część firm usługowych i produkcyjnych miałaby wielki problem z realizacją zamówień. Wszystko to wpływa na rynek pracy: powszechny brak pracowników stał się przez pandemię jeszcze bardziej dotkliwy, a pracodawcy próbują się ratować zgłaszając nowe oferty m.in. do GUP, ale też firm rekrutacyjnych oraz publikując ogłoszenia w popularnych serwisach.