Tyson Fury kontra Anthony Joshua. W grudniu na ringu może dojść do Bitwy o Wielką Brytanię

- Jeśli naprawdę o tym myślisz, odezwij się do mojego menedżera. Będę gotowy na grudzień - odpowiedział Joshua na zaczepki Fury'ego. Po tej wypowiedzi zawrzało na Wyspach Brytyjskich.

Fury jeszcze nie przegrał zawodowej walki, a jego bilans to 32 zwycięstwa (23 przez nokaut) i jeden remis z Deontayem Wilderem. Wprawdzie po pokonaniu Diliana Whyte'a ogłosił, że definitywnie kończy karierę, lecz zarazem daje do zrozumienia, że życie poza ringiem jest dla niego nie do zniesienia.

- Myślę, że wszyscy słyszeliście, że wkrótce będę walczył. Anthony Joshua - wiem, że właśnie przegrałeś walkę z Usykiem i w tej chwili nie masz zaplanowanego żadnego pojedynku - zagaił Fury w krótkim filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych. - Jeśli jesteś zainteresowany, podam ci termin możemy walczyć. To będzie Bitwa o Wielką Brytanię, o mistrzostwo świata w wadze ciężkiej WBC. Jeśli nie jesteś zainteresowany, wybiorę innego rywala.