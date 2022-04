U siebie i na wyjeździe. Nawet wielcy pisarze mają fioła na punkcie futbolu [SPORTOWA PÓŁKA]

Autorzy stawiają tezę, że mundial w Brazylii był najlepszym w historii i długo takiego nie będzie. Jako reporter, który przemierzał ten kraj w trakcie turnieju i zaglądał na wypełnione po brzegi stadiony Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte i Brasilii, mam podobne odczucia. Mistrzostwa w Rosji z 2018 roku i tegoroczne w Katarze Knausgard i Ekelund skreślili nie ze względów sportowych, lecz przede wszystkim politycznych – jak tu pozostać niewinnym w swych emocjach, skoro fundują je nam ludzie niemoralni? Jeśli dziwi was takie podejście, to znaczy, że nic więcej poza futbolem was nie interesuje. I nie ma sensu, byście sięgali po tę książkę. Jeśli jednak wasz świat jest mozaiką interdyscyplinarnych treści i paletą pełną społecznych barw, nie wahajcie się – norwesko-szwedzki duet spełni wasze oczekiwania z naddatkiem.