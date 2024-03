U stóp Wawelu zamiast CORT będzie działać SMOK - pracownia młodych? Pomysł "Krakowa dla Mieszkańców"

Tymczasem stragany u stóp wzgórza wawelskiego pozostały, nie wszyscy handlarze się przenieśli - okazało się, że do CORT przychodziło zbyt mało turystów. Oprócz pojedynczych stoisk z pamiątkami w obiekcie działała informacja turystyczna i kawiarnia. Jednak - do czasu. Teraz - jak zwraca uwagę "Kraków dla Mieszkańców" - w budynku nie ma już nic.

- Serce się kraje, gdy na to patrzę. Włożono w tę inwestycję mnóstwo pieniędzy mieszkańców, a zarządzano tym budynkiem tak, że zostały gołe ściany. Nie ma centrum turystycznego, nie ma kawiarni, zamknięto nawet toaletę. Ktoś kiedyś powiedział, że ekipa Majchrowskiego nie nadaje się do prowadzenia kiosku. Gdy spoglądam na CORT, a raczej na to, co z niego zostało, to trudno nie przyznać racji - ocenia 14 lat działalności centrum turystycznego lider "Krakowa dla Mieszkańców" Łukasz Gibała.

Eksperci z otoczenia Gibały proponują stworzenie w tym miejscu centrum młodzieży. Tomasz Pytko, wieloletni prezes Stowarzyszenia studentów All In UJ, jak też były przewodniczący oraz wiceprzewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Młodzieży, który startuje w wyborach do Rady Miasta Krakowa w okręgu 3 (Bronowice, Zwierzyniec, Dębniki), zwraca uwagę na potrzeby młodych mieszkańców Krakowa.