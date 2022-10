Uciążliwa, piękna wydra

Na łuku drogi kierowca nie miał najmniejszych szans by je ominąć. Dla mnie wieka szkoda, ale okoliczni wędkarze są innego zdania.

Wydra to kolejny po czaplach i kormoranach gatunek przeznaczony do odstrzału. Dziesięciokilogramowy zwierzak doskonale pływa i jeszcze lepiej łapie ryby. Dużo dorodnych ryb, o jakich wędkarze często marzą, lecz rzadko chwytają. A wydra jada je każdego dnia. Na wegetarianizm nie da się namówić i tylko od czasu do czasu przekąsi płazem czy pomniejszym ptakiem.

Stawy rybackie przyciągają go niczym magnes, czemu trudno się dziwić, bo tam gdzie dużo pokarmu prędzej czy później pojawią się nieproszeni gości. Wydry są bardzo dokuczliwe na małych zbiornikach z pstrągami, jakich wiele na górskich potokach.

Zwierz ładny, wesołego usposobienie. I bardzo inteligentny. W mig nauczył się mijać wyrafinowane ogrodzenia elektryczne i stróżujące psy. Jedyna obrona to zakopana metr w ziemię gęsta i szczelna siatka. Rzecz raczej niemożliwa do zastosowania w wielkopowierzchniowych gospodarstwach rybackich. Zabijanie nie będzie ani łatwe ani bezpieczne. Strzelanie do płynącej wydry to pewny i czasem śmiertelnie groźny rykoszet. Skuteczne mogą być potrzaski, ale to już narzędzie kłusownika. A w miejsce zabitej wydry i tak przyjdą następne. Kolejny węzeł gordyjski.