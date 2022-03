Uczą szukać sensu. To trudne zadanie Profilaktyków Roku. Pomagają im w tym muzyka, motocykl, gry i ich bohaterowie Barbara Ciryt

Tomasz Gubała i jego córka Karolina Gubała, twórcy programów profilaktycznych zdobyli prestiżowe nagrody Złote Ogniwo i tytuły Profilaktyk Roku Fot. zbiory prywatne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Patrz, gdzie dobra droga, nie dziury, nie błoto i nierówności. Łatwiej przejść, przejechać po prostej i równej - w taki obrazowy sposób wyjaśnia na czym polega profilaktyka Tomasz Gubała, mieszkaniec gminy Skała, zdobywca nagrody Złote Ogniwo i prestiżowego tytułu Profilaktyk Roku 2021. Jest uznanym profilaktykiem i twórcą programów z tym związanych, które "zaszczepił" w domu, do tego stopnia, że ten sam tytuł otrzymała jego córka Karolina Gubała. Obie nagrody, przyznane przed kilkoma tygodniami przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej, są równorzędne. Do nagrody ojca jest dopisana córka, a do nagrody córki jest dopisany tata, bo każde z nich w tym trudnym zawodzie zbudowało własną pozycję.