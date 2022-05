Uczelnie niepubliczne z naszego regionu kuszą atrakcyjnymi kierunkami i specjalnościami

Kandydaci mają w czym wybierać: od architektury i prawa, poprzez psychologię, pedagogikę, aktorstwo czy pielęgniarstwo, aż po zarządzanie, informatykę i kryminologię. Warto też zainteresować się kierunkiem lekarskim. W tym roku studia kończy pierwszy rocznik tego kierunku. Studenci KA AFM jako pierwsi w Polsce spośród uczelni niepublicznych przystąpili wiosną do Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Zdało go 71 osób na 72 zdające, przy czym ich średni wynik punktowy był wyższy niż w przypadku absolwentów renomowanych uczelni medycznych z Warszawy, Łodzi czy Krakowa.

A może studia inżynierskie?

Od dietetyki po fizjoterapię

W Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia rekrutacja na nowy rok akademicki rozpoczęła się 4 kwietnia i potrwa do 26 września (szczegóły: www.kwspz.pl). W ofercie kształcenia tej uczelni – w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach licencjackich i magisterskich – są takie kierunki jak: dietetyka, dietetyka i ekologiczna żywność oraz kosmetologia.

Jeśli chodzi o kosmetologię, to można wybierać spośród kilku specjalności. Są to marketing i zarządzanie w kosmetologii, podologia oraz nowość – kosmetologia w medycynie estetycznej. Prócz tego kandydaci do studiowania w KWSPZ mogą zdecydować się od razu na pięcioletnie studia magisterskie na kierunku fizjoterapia.