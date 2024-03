Uczelnie wybierają nowe władze na lata 2024-2028. AWF w Krakowie już wybrała rektora

Uczelniane Kolegium Elektorów w wyborach tajnych i bezpośrednich wybrało jednomyślnie na rektora AWF w Krakowie na kadencję 2024-2028 prof. dr hab. Andrzeja Klimka. Kandydaturę profesora Klimka - dotychczasowego rektora tej uczelni - poparło 39 obecnych członków Uczelnianego Kolegium Elektorów. Prof. Klimek był jedynym kandydatem na stanowisko rektora w kadencji 2024–2028.

Profesor Andrzej Klimek jest specjalistą w zakresie fizjologii człowieka i fizjologii sportu. Po ukończeniu na krakowskiej AWF studiów na kierunku rehabilitacja ruchowa został pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Instytutu Nauk Biomedycznych. Od 2023 roku jest dyrektorem tego instytutu, wcześniej był zastępcą dyrektora. Jest autorem lub współautorem około 100 prac naukowych Należy do International Association of Sport Kinetics, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Jest też członkiem honorowym Naukowego Stowarzyszenia Badaczy Sportu, jak i członkiem Rady Naukowej Polskiego Związku Narciarskiego. Był już rektorem AWF w Krakowie w latach 2008-2016, następnie prorektorem ds. studenckich od 2016 do 2020 roku, a od 2020 r. ponownie rektorem.