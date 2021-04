Uczniowie klas mundurowych ze Skały odebrali certyfikaty. To jak przysięga wojskowa [ZDJĘCIA]

FLESZ - Koniec nauki hybrydowej. Dzieci wracają do szkół

Szef Biura do spraw Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej zaznaczał, że wręczenia certyfikatów jest uroczystością podobną do przysięgi wojskowej. Gratulował dyrekcji, nauczycielom, rodzicom i kadetom. Wyrażał nadzieję, że absolwenci tutejszych klas mundurowych zwiążą swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, Wojskami Obrony Terytorialnej lub zostaną żołnierzami rezerwy.

Liceum i technikum w Skale należy do najprężniej rozwijających się szkół w Małopolsce, jest jedną z najlepiej ocenianych szkół realizujących program Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Absolwenci, kadeci wiedzą, czego chcą, potrafią stawiać i osiągać cele

Starosta zaznacza, że poziom w tej szkole jest wysoki, a klasy wojskowe doceniane i wyróżniane jako jedne z najlepszych, bo tu edukacja idzie w parze z z doświadczeniem. - To dlatego, że w Skale klasy mundurowe powstawały już wtedy, gdy jeszcze w kraju nie było na nie tak wielkiej mody, jak dziś - podkreśla starosta Pałka.

Początkowo był to szkolny program realizowany jako innowacje pedagogiczne. Natomiast potem pojawiły się programy ministerialne, w których zaczęliśmy uczestniczyć. Jednym z nich jest program MON "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który rozpoczął się przed czterema laty

Profile służb mundurowych mogą wybierać zarówno uczniowie liceum, jak i technikum. Klasy mundurowe realizowane są w tej placówce w formie czterech programów. Dwa z nich to programy MON: "Certyfikowane Wojskowe Piony Klas Mundurowych” oraz „Oddziały Przygotowania Wojskowego”, a kolejne dwa to "Bezpieczeństwo Publiczne - edukacja dla służb mundurowych” „Szkoła Oficerów”.

Pilotażowy program dla wojskowych klas mundurowych

Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej - Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe - to program pilotażowy uruchomiony we wrześniu 2017 r. Ideą jest wspieranie szkół ponadgimnazjalnych prowadzących klasy mundurowe w celu utworzenia Pionów Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Chodzi przede wszystkim o przygotowanie młodzieży do służby wojskowej oraz kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych.

W województwie małopolskim cztery szkoły zostały zakwalifikowana do tego projektu - jedną z nich jest Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Uczniowie zdobywają certyfikaty potwierdzające uzyskane kwalifikacje: skoczka spadochronowego, samoobrony, płetwonurka, ochrony imprez masowych, pierwszej pomocy przedmedycznej, strzelectwa, pływania, odbywają także zajęcia wysiłkowe, przygotowujące do egzaminów sprawnościowych. W trakcie nauki uczestniczą w obozach, zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez wojskowych i instruktorów.

Absolwenci placówek biorących udział w programie MON mogą po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową oraz przeniesieniem do rezerwy. Dla absolwentów klas wojskowych jest skrócona służba przygotowawcza. Od tego roku trwać będzie 12 dni.