Uczniowie z Borzęty z sukcesem w konkursie na wymarzoną lekcję w szkole przyszłości

Nie było to pierwsze wyzwanie jakiego się podjęli. Konrad Bartosz i Kacper Jasek, czyli dwie piąte drużyny, która odniosła sukces w #HackEdu, w październiku br. zakwalifikowali się do finału I Ogólnopolskich Mistrzostw IT. Odbyły się one w Poznaniu i były wydarzeniem towarzyszącym Międzynarodowym Targom Poznańskim.

Teraz chłopcy, a także trójka dziewcząt: Oliwia Suder, Laura Figuła, Julia Kasperek stworzyli drużynę, która przyjęła wyzwanie #HackEdu.

Ich zadanie polegało na stworzeniu projektu wymarzonej lekcji z Laboratoriami Przyszłości.

Najpierw uczniowie przez cztery godziny pracowali samodzielnie mogąc korzystać jedynie z pomocy mentora, który służył radami w kwestiach technicznych. A potem przyszedł czas na dwuminutową prezentację. W przypadku naszej drużyny był to film - mówi Marta Ciemińska, wicedyrektor ZPO w Borzęcie.

Do jego przygotowania uczniowie wykorzystali m.in. gogle VR, kamerę i oprogramowaniem do obróbki filmów, drukarkę 3D. Z pomocą tej ostatniej wykonali koronę będącą rekwizytem na lekcji historii. Rekwizytami były też wykonane przez nich z kloców Lego miecz i mikrofon.