Uczniowie z Krakowa i Limanowej najlepsi w ogólnopolskim konkursie informatycznym Motorola Science Cup. Triumf Dream Teamu z ZS Łączności

Do aktualnej edycji rozgrywek zgłosiło się ponad 70 zespołów, eliminacje wstępne przeszły 64. Każdy musiał się zmierzyć z dwoma z czterech zadań z zakresu IT, jak gra logiczna Sokoban, tworzenie bazy danych i SQL, konsola operatorska czy… modelowanie skóry żyrafy. Do finału zakwalifikowało się dziesięć drużyn, z których sześć reprezentowało Małopolskę: pięć Kraków, a jedna Limanową.

W ścisłym finale Motorola Science Cup rywalizowały ze sobą małopolskie drużyny: