UEFA odrzuciła starania Rosji o piłkarskie Euro 2028 i 2032. Kolejne wykluczenia dla drużyn z państwa Putina

Komitet Wykonawczy UEFA podjął dziś szereg decyzji w związku z agresją armii Putina na Ukrainę. Przede wszystkim uznały ofertę Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej o organizację turniejów Euro 2028 lub Euro 2032 za niedopuszczalną. Zostawił sobie jednak furtkę o możliwości zmianie decyzji, jeśli zajdą nowe okoliczności.

Niemniej, dopóki one nie nastąpią (czytaj: koniec wojny z Ukrainą), Rosja nie może zgłaszać się jako kandydat do organizacji jakichkolwiek rozgrywek, choćby z uwagi na to, że jej drużyny są ze wszystkich wykluczone i nie mogłaby wystawić zespołu jako gospodarz.

Oto inne konsekwencje, jakie spadną na piłkarzy i kluby z Rosji (źródło: uefa.com):