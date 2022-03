UFC 272: KARTA WALK WYNIKI. Gala MMA z hitem Colby Covington - Jorge Masvidal. Walczył Michał Oleksiejczuk

KARTA WALK UFC 272 - WYNIKI

Karta główna:

77,1 kg: Colby Covington (17-3, 4 KO, 4 sub) - Jorge Masvidal (35-16, 16 KO, 2 sub) [jednogłośna decyzja sędziów]

70,3 kg: Rafael dos Anjos (31-13, 5 KO, 10 sub) - Renato Moicano (16-5-1, 9 sub) [jednogłośna decyzja sędziów]

65,8 kg: Edson Barboza (22-11, 13 KO, 1 sub) - Bryce Mitchell (15-0, 9 sub) [jednogłośna decyzja sędziów]

77,1 kg: Kevin Holland (22-7, 13 KO, 5 sub) - Alex Oliveira (22-12-1, 12 KO, 5 sub) [TKO w II rundzie]

120,2 kg: Siergiej Spiwak (14-3, 6 KO, 6 sub) - Greg Hardy (7-5, 6 KO) [TKO w I rundzie]

Karta wstępna:

70,3 kg: Jalin Turner (12-5, 9 KO, 3 sub) - Jamie Mullarkey (14-5, 10 KO, 3 sub) [TKO w I rundzie]

52,2 kg: Marina Rodriguez (16-1-2, 6 KO, 1 sub) - Xiaonan Yan (13-3, 5 KO) [niejednogłośna decyzja sędziów]

93 kg: Nick Negumereanu (12-1, 7 KO, 3 sub) - Kennedy Nzechukwu (9-3, 6 KO) [niejednogłośna decyzja sędziów]

56,7 kg: Maryna Moroz (11-3, 1 KO, 6 sub) - Maria Agapowa (10-3, 3 KO, 5 sub) [poddanie w II rundzie]

70,3 kg: Ludovit Klein (18-4, 8 KO, 8 sub) - Devonte Smith (11-4, 10 KO, 1 sub) [niejednogłośna decyzja sędziów]

93 kg: Dustin Jacoby (17-5-1, 10 KO, 1 sub) - Michał Oleksiejczuk (16-5, 11 KO, 1 sub) [jednogłośna decyzja sędziów]