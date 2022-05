UFC 274 NA ŻYWO: wyniki. Hit Charles Oliveira - Justin Gaethje. Transmisja live stream online

WYNIKI UFC 274. Walka wieczoru live: Charles Oliveira - Justin Gaethje

Walką wieczoru UFC 274 w Footprint Center było starcie Charles Oliveira - Justin Gaethje. To miała być wielka bitwa o pas w kategorii lekkiej, ale sytuacja się skomplikowała. Mistrz Oliveira nie zmieścił się bowiem w limicie podczas piątkowego oficjalnego ważenie - miał 155,5 funta, o pół za dużo (225 g). Dostał dodatkową godzinę na „schudnięcie”, ale to mu się nie udało, przez to stracił tytuł (i część gaży).

UFC poinformowała, że jeśli wygra Oliveira, to zostanie oficjalnie pretendentem, a w kolejnym swym pojedynku będzie walczy o pas. Oczywiście jeśli zwyciężyłby Gaethje, to on byłby nowym mistrzem.