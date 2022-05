UFC 274 NA ŻYWO: wyniki, karta walk. Gdzie oglądać hit Charles Oliveira - Justin Gaethje? Transmisja live stream online

UFC 274. Walka wieczoru live: Charles Oliveira - Justin Gaethje

Walką wieczoru UFC 274 w Footprint Center będzie starcie Charles Oliveira (32-8-0, 1 NC) - Justin Gaethje (24-3-0). To miała być wielka bitwa o pas w kategorii lekkiej, ale sytuacja się skomplikowała.

Mistrz Oliveira nie zmieścił się bowiem w limicie podczas piątkowego oficjalnego ważenie - miał 155,5 funta, o pół za dużo (225 g). Dostał dodatkową godzinę na „schudnięcie”, ale to mu się nie udało, przez to stracił tytuł (i część gaży).

Brazylijczyk, dla którego to nie pierwszy problem z właściwą wagą, mianem najlepszego szczycił się od 2018 r., nie przegrał od tego czasu walki.

UFC poinformowała, że jeśli wygra Oliveira, to zostanie oficjalnie pretendentem, a w kolejnym swym pojedynku będzie walczy o pas. Oczywiście jeśli zwycięży Gaethje, to on zostanie nowym mistrzem.