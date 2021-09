UJ-CM 7R Solna Wieliczka - Enea Energetyk Poznań. Świetny wynik wieliczanek na inaugurację sezonu w I lidze siatkarek [ZDJĘCIA]

Skład Solnej został przebudowany, wyróżniające się zawodniczki przeniosły się do ekstraklasowych klubów. Inauguracja pokazała, że ekipę z Wieliczki stać na wiele. Z Energetykiem, teoretycznie mocniejszym kadrowo, wygrała nadspodziewanie gładko, w dodatku mimo kontuzji kluczowej zawodniczki.

W I secie, w którym to rywalki „planowo” częściej były na prowadzeniu, już nawet 4-punktowym (12:16), poważnego urazu kolana doznała Ewa Bimkiewicz i miejscowe musiały sobie radzić bez swojej najgroźniejszej broni. Po gorącej końcówce udało się wygrać tę partię, a w dwóch następnych poznanianki nie miały już nic do powiedzenia, wieliczanki szybko odskakiwały

.

- Widać było, że w pierwszym secie nasze dziewczyny są spięte. Paradoksalnie kontuzja Bimkiewicz je nakręciła, pokazały charakter. W końcówce ważne punkty zdobyliśmy blokiem, zresztą ten element był kluczowy, zamurowaliśmy rywalki - mówi trener Solnej Ryszard Litwin. - Później nasze zawodniczki poczuły się swobodnej, grały bardzo skutecznie, zupełnie dominowały. Rywalki chyba przestały wierzyć, że mogą z nami wygrać.