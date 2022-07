Ukraina, wojna sprawiedliwa Stanisława ze Skarbimierza i Bundestag

Rezygnację z koncepcji „wojny sprawiedliwej” Franciszek zapowiadał już w roku 2020 w encyklice „Fratelli tutti”. Nie był odosobniony: przychylał się do apelu Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” oraz ruchu Pax Christi International. Zdaniem wielu katolików Kościół powinien angażować się w promowanie idei „sprawiedliwego pokoju”, bo pojęciem „wojna sprawiedliwa” zbyt łatwo manipulować. Dużo w tym racji ale też dużo arogancji wobec rzeczywistości.

Po 4 miesiącach ukraińskiej wojny papież nieco zniuansował stanowisko. W wywiadzie dla agencji Télam mówił: „Można prowadzić wojnę sprawiedliwą, istnieje prawo do obrony, ale sposób, w jaki to pojęcie jest dziś używane, wymaga przemyślenia”.

Choć Jan Paweł II pojęcia wojny sprawiedliwej nie używał i konsekwentnie wzywał do pokoju (np. w Iraku) ale jednak pozostawił w Katechizmie Kościoła znamienne zdanie: „rządom nie można odmawiać prawa do koniecznej obrony, byle wyczerpały wpierw wszystkie środki pokojowych rokowań.” Pada też twarde potępienie: „Wszelkie działania wojenne, zmierzające do zniszczenia całych miast lub też większych połaci kraju z ich mieszkańcami, są zbrodnią przeciw Bogu i samemu człowiekowi…” Papież z Polski, mający doświadczenie wojny i okupacji, doskonale wiedział, że są wojny podłe i wojny konieczne.