Ukraiński piłkarz Bruk-Betu Artem Putiwcew o napaści Rosji: Jestem w szoku, martwię się o swoich rodziców w Charkowie

Pochodzisz Charkowa, grałeś też w drużynach z Mariupola i Doniecka. Jak odbierasz to, co dzisiaj 24 lutego się wydarzyło?

O 6 rano obudziła mnie żona, mówiąc, co się dzieje. Akurat żona z córką przyjechała do mnie do Tarnowa parę dni temu. Powiedziała, że dzwonią do niej i wysyłają sms-y rodzice i koledzy z Ukrainy, mówiąc, że Ukraina została zaatakowana. Od razu załapałem za telefon i zadzwoniłem do taty, który mieszka z mamą w Charkowie, pytając ich, co się dzieje.

I co usłyszałeś?

Dowiedziałem się, że mama rano szła do pracy i usłyszała strzały, wybuch bomb albo rakiet. Bardzo się wystraszyła. Wszyscy wokół byli przerażeni. Mama zawróciła do domu i czekała wraz z tatą na to, co się wydarzy.

Rodzice mieszkają w centrum Charkowa?

Tak. Natomiast moja żona pochodzi z Połtawy, to jest jakieś 140 km od Charkowa. I tam mieszkają jej rodzice.