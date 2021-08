Ulewy w powiecie wielickim. Zatopiona Wieliczka. Podtopienia w gminach Biskupice i Niepołomice Jolanta Białek

Zobacz galerię (13 zdjęć) Trwające od 5 sierpnia ulewy spowodowały ogromne szkody w powiecie wielickim. Najbardziej ucierpiała Wieliczka, gdzie woda zalała m.in. wiele domów i komendę PSP. do podtopień doszło także w gminie Biskupice i w rejonie Podłęża w gminie Niepołomice zdjęcia: Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie/OSP Bodzanów/OSP Podłęże/OSP Niepołomice/OSP Gdów Zobacz galerię (13 zdjęć)

Trwające od 5 sierpnia ulewy spowodowały ogromne szkody w powiecie wielickim. Najbardziej ucierpiała Wieliczka, gdzie większość ulic znalazła się pod wodą. Podtopione zostały także liczne budynki, w tym siedziby służb ratowniczych, m.in. komenda PSP przez którą - jak opowiadają świadkowie zdarzenia - „przeszła rzeka”. Trudna sytuacja była w Podłężu w gminie Niepołomice, gdzie w nocy wylała Podłężanka; konieczna była ewakuacja kilku osób z rejonu nazywanego Trzema Mostami. Do wczesnego popołudnia w piątek (6 sierpnia 2021) straż pożarna interweniowała w powiecie wielickim ok. 250 razy. To nie koniec, bo zgłoszenia wciąż napływają.