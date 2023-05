Ulica Królewska w Proszowicach czeka na nową nawierzchnię. Kierowcy też... Aleksander Gąciarz

Kilka tygodni temu zakończyła się przebudowa sieci kanalizacyjnej na ulicy Królewskiej w Proszowicach. Mimo to jezdnia nadal nie została przywrócona do stanu pierwotnego. Gmina zapowiada, że stanie się to przed wakacjami.