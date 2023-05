Ulicami Myślenic przejechała pomarańczowa kawalkada z przesłaniem. To Przejazd Godności Osób z Niepełnosprawnościami

Naprzeciw tej niecodziennej kolumnie pojazdów wyszli uczniowie kilku myślenickich szkół, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Dziennego Domu Senior+. Wyposażeni w transparenty i balony pozdrawiali uczestników przejazdu i machali do nich. Każdy miał na sobie coś pomarańczowego na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi.

Chodzi o zwrócenie uwagi na osoby z niepełnosprawnością, na ich prawo do godnego życia, na ich prawo do życia w społeczności, uczestnictwa w życiu przez chociażby pójście od kina. Wiele się zmienia i dobrze, ale ciągle trzeba przypominać, że takie osoby w naszym społeczeństwie są i jak wszyscy mają takie same prawa, w tym prawo aby godnie żyć – mówi Marcin Jamróz, przewodniczący myślenickiego koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.